Введены нормативы по бегу и приседаниям для киберспортсменов

Бег, приседания и качание пресса введены в программу подготовки российских киберспортсменов, они будут сдавать нормативы — документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В программе, утвержденной Министерством спорта, говорится, что физической подготовке киберспортсмена должно уделяться от 25 до 40% тренировочного времени. Прописаны нормативы для групп разного уровня спортивного мастерства.
Для попадания в группу высшего мастерства мужчине необходимо пробежать стометровку за 14,4 секунды, а три километра — за 15 минут, присесть 25 раз без остановки, 33 раза покачать пресс за одну минуту.
Женщины должны преодолеть 100 метров за 17,6 секунды, а два километра — за 12 минут. Их норма по приседаниям — 23 раза, по прессу — 32. Также будет проверяться гибкость — наконом вперед из положения стоя на гимнастической скамье.
Помимо физических упражнений, в документе закреплена необходимость тактической, теоретической и психологической подготовки. Прописаны характеристики спортивного инвентаря — компьютера.
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