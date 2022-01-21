Шестерых детей в Омске оставляли в холодном доме без еды

Уголовное дело возбуждено в отношении омички, которая оставляла шестерых своих детей в нетопленном доме без еды, сообщило СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, 28-летняя омичка жила в частном доме по улице Красной звезды. Она неоднократно оставляла одних шестерых маленьких детей, которые подолгу сидели в неотапливаемом помещении без еды и теплой одежды.

О происходящем сообщили соседи. На момент осмотра места происшествия в доме одни находились полуторагодовалый и восьмилетний мальчики и четыре девочки двух, трех, пяти и шести лет.

Детей изъяли у матери, младшего положили в больницу для обследования. Дело возбуждено по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних», санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.