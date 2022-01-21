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Поклонники увидели намек на Бузову в песне Jah Khalib «Оля»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/jahkhalib

Исполнитель Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) выпустил новый трек «Оля», описываемая в песне девушка Оля напомнила поклонникам Бузову.

«Окей, Оля – трудоголик: плотный график, в инсту сториз, вечером на брони в рестике приватный столик, с виду все спокойно, немного алкоголя. Запилила в инсту многомиллионный ролик», — спел Jah Khalib.

Новая песня Jah Khalib вышла на музыкальных площадках в день рождения Ольги Бузовой. Поклонники в комментариях в соцсетях спросили, не про нее ли песня, так как это читается в тексте. 

«Съемки, образы и роли, проценты и доли, но внутри у Оли колет, колет поневоле, хочется любить по-простому и не боле», — спел Jah Khalib. Исполнитель подробно не объяснял свой трек. До этого он уже спел о таких женских именах, как Мадина и Лейла.

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