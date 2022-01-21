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Урбанист раскрасил дореволюционные фотографии Красноярска

Источник:
Sibnet.ru
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Урбанист Илья Будкевич раскрасил дореволюционные фотографии Красноярска, результат он выложил в Instagram.

«Я раскрасил фотографии небольшого провинциального города Российской Империи с населением около 25 тысяч человек — Красноярска при помощи нейросетей и моего навыка в фотошопе. На удивление до меня в нашем городе такого еще никто не делал», — написал Будкевич.

Он отметил, что это позволяет ощутить ту атмосферу, которая царила в городе, и представить, как выглядел быт людей в те времена.

На снимках изображены Новобазарная площадь (площадь Революции), дома на проспекте Мира, которые снесли, перекресток Мира — Перенсона и строительство дома на Мира, 98. Железнодорожный вокзал Красноярска и другие кадры.


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Красноярск #Город #История
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