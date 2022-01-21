Урбанист раскрасил дореволюционные фотографии Красноярска

Урбанист Илья Будкевич раскрасил дореволюционные фотографии Красноярска, результат он выложил в Instagram.
«Я раскрасил фотографии небольшого провинциального города Российской Империи с населением около 25 тысяч человек — Красноярска при помощи нейросетей и моего навыка в фотошопе. На удивление до меня в нашем городе такого еще никто не делал», — написал Будкевич.
Он отметил, что это позволяет ощутить ту атмосферу, которая царила в городе, и представить, как выглядел быт людей в те времена.
На снимках изображены
Новобазарная площадь (площадь Революции), дома на проспекте Мира, которые снесли,
перекресток Мира — Перенсона и строительство дома на Мира, 98. Железнодорожный
вокзал Красноярска и другие кадры.