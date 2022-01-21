Госдума выполнила поручение Путина по пенсиям

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в законодательство, которые предполагают индексацию пенсий выше уровня инфляции, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В соответствии с законом с 1 января 2022 года страховая пенсия будет проиндексирована на 8,6 %, выше официального уровня инфляции. Соответствующее поручение было дано Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это решение призвано защитить наших граждан в условиях выросшей инфляции: компенсировать пенсионерам возникшие дополнительные расходы в связи с ростом цен», — написал в Telegram председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января 2022 года. Необходимые средства в бюджете есть.

Средний размер пенсии неработающего пенсионера в 2022 году после индексации составит почти 19 тысяч рублей.