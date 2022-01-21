Объявлена дата российской премьеры «Бэтмена» с Паттинсоном

Боевик «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли выйдет в российский прокат 3 марта, сообщает пресс-служба студии Warner Bros.

Дату премьеры нового фильма про Бэтмена переносили дважды. Сначала съемки фильма были приостановлены из-за пандемии коронавируса и болезни Паттинсона. Это вынудило компанию перенести дату премьеру с июня на октябрь 2021 года. Затем журнал Variety со ссылкой на заявление компании Warner сообщил о переносе с 1 октября на весну 2022 года.

Фильм расскажет о знаменитом борце с преступностью Готэма, который сталкивается с серийной убийцей Загадочником, а также раскрывает коррупцию, в которой замешана и его собственная семья.

Хронометраж фильма составит 2 часа 55 минут. Это рекорд среди других сольных фильмов о супергероях DC. «Человек из стали» с Генри Кавиллом длился 2 часа 23 минуты, «Чудо-женщина» — 2 часа 21 минуту.