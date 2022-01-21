Объявлена дата российской премьеры «Бэтмена» с Паттинсоном

Боевик «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном
в главной роли выйдет в российский прокат 3 марта, сообщает пресс-служба студии
Warner Bros.
Дату премьеры нового фильма про Бэтмена переносили дважды.
Сначала съемки фильма были приостановлены из-за пандемии коронавируса и болезни
Паттинсона. Это вынудило компанию перенести дату премьеру с июня на октябрь
2021 года. Затем журнал Variety со ссылкой на заявление компании Warner сообщил
о переносе с 1 октября на весну 2022 года.
Фильм расскажет о знаменитом борце с преступностью Готэма,
который сталкивается с серийной убийцей Загадочником, а также раскрывает
коррупцию, в которой замешана и его собственная семья.
Хронометраж фильма составит 2 часа 55 минут. Это рекорд среди других сольных фильмов о супергероях DC. «Человек из стали» с Генри Кавиллом длился 2 часа 23 минуты, «Чудо-женщина» — 2 часа 21 минуту.