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Подросток стрелял в голову однокласснику в школе под Новосибирском

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученик одной из школ Новосибирского района выстрелил в голову однокласснику из пневматического пистолета, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, 12-летний мальчик попал в больницу с ушибом лобной части головы. Оказалось, что травму он получил в школе.

Полицейские выяснили, что в школьника случайно выстрелил другой ученик. Пистолет у него изъяли и отправили на экспертизу. Детали ЧП устанавливаются.

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