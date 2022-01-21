Подросток стрелял в голову однокласснику в школе под Новосибирском

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Ученик одной из школ Новосибирского района выстрелил в голову однокласснику из пневматического пистолета, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
По данным полиции, 12-летний мальчик попал в больницу с ушибом лобной части головы. Оказалось, что травму он получил в школе.
Полицейские выяснили, что в школьника случайно выстрелил другой ученик. Пистолет у него изъяли и отправили на экспертизу. Детали ЧП устанавливаются.
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