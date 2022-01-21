Новосибирцы выиграли в лотерею 79 млн рублей за год

Новосибирцы, покупавшие в почтовых отделениях лотерейные билеты, выиграли за год более 79 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Почты России.

Самый крупный выигрыш пришелся на сентябрь. Квартиру в новостройке стоимостью 3 миллиона рублей выиграл билет, который купили в почтовом отделении на станции Безменово в Черепановском районе.

В течение года новосибирцы также выигрывали квартиры, недвижимость у моря и два загородных дома. Еще один человек стали богаче на 1,5 миллиона рублей, пять жителей региона выиграли по 1 миллиону. Два отделения Почты России в Новосибирской области оказались самыми счастливыми.

«Дважды лотерейные билеты, впоследствии принесшие своим обладателям по 1 миллиону рублей, покупали в почтовом отделении 632160 села Усть-Тарка. А в Черепаново два клиента одного и того же почтового отделения 633520 стали богаче на 1 миллион и 700 тысяч рублей», — сказал замдиректора Макрорегиона Сибирь Почты России Денис Хижняков.