Блинкен понадеялся на разрядку после встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, он хочет узнать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.
«Я не ожидаю никакого прорыва», — приводит ТАСС слова Блинкена. Он напомнил, что США и России провели 10 января консультации по вопросам безопасности в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО.
«У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с президентом Путиным», — сказал Блинкен.
По его словам, сейчас важно понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов. Он отметил, что со своей стороны рассчитывает донести до российской стороны общую позицию США и их союзников.
«Перед нами стоят трудные вопросы. Решить их быстро нельзя. Я не ожидаю, что мы их решим в Женеве. Но мы можем продвинуть наше общее понимание, а это в сочетании с деэскалацией на границах Украины способно отвернуть нас от этого кризиса», — сказал Блинкен.
лачиновС каких это пор Казахстан оказался в еврозоне? Или они собрались весь мир курировать и приучать к европейским...
лачиновУстал ждать нападения. Деньги нужны сейчас. ))
fydor55Нееет эти ушлёпки стремятся засунуть везде свой нос, чтобы ввести санкции и в будущем втюхивать свои...
PRoSpektЖрать продукты на пальмовом масле, Китайские овощи выращенные на пестицидах, пить порошковое молоко и...