Блинкен понадеялся на разрядку после встречи с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен не ожидает прорывов от переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Женеве, он хочет узнать, к чему Москва пришла по итогам прошлых консультаций с США и НАТО.

«Я не ожидаю никакого прорыва», — приводит ТАСС слова Блинкена. Он напомнил, что США и России провели 10 января консультации по вопросам безопасности в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО.

«У нас у всех была возможность поразмышлять над тем, что каждый из нас услышал. Я думаю, что у российской делегации была возможность проконсультироваться с президентом Путиным», — сказал Блинкен.

По его словам, сейчас важно понять, на каком этапе мы находимся с министром иностранных дел Лавровым, посмотреть, какие выводы Россия сделала по итогам этих дипломатических контактов. Он отметил, что со своей стороны рассчитывает донести до российской стороны общую позицию США и их союзников.

«Перед нами стоят трудные вопросы. Решить их быстро нельзя. Я не ожидаю, что мы их решим в Женеве. Но мы можем продвинуть наше общее понимание, а это в сочетании с деэскалацией на границах Украины способно отвернуть нас от этого кризиса», — сказал Блинкен.