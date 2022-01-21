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США ввели санкции против украинцев за связи с Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

США ввели санкции против украинских политиков, обвинив их в попытках дестабилизации Украины по приказу из России, говорится в сообщении американского Минфина.

Под санкции попали депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа», владелец нескольких телеканалов Тарас Козак, его коллега по парламентскому объединению Олег Волошин, а также два украинских политика, ныне живущих в России, — экс-депутат Владимир Олейник и Владимир Сивкович, приводят РИА Новости сообщение.

Козака американские власти считают причастным к попыткам очернить «высокопоставленных представителей ближайшего окружения» президента Украины Владимира Зеленского, обвинив их в провалах при реагировании на пандемию.

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В вину Волошину в Вашингтоне ставят «работу с российскими акторами с целью ослабления украинских правительственных чиновников и лоббирование от лица России». Олейника американцы обвиняют в сборе информации об инфраструктуре Украины по заданию ФСБ. Сивкович также обвинен в связях с ФСБ.

Минфин США утверждает, что Россия «приказала своим разведывательным службам вербовать нынешних и бывших украинских чиновников, чтобы подготовиться к захвату контроля над правительством и критической инфраструктурой страны».

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