Центробанк предложил полный запрет криптовалюты

Центробанк выступил за полный запрет оборота криптовалюты и ее майнинга на территории России, об этом говорится в специальном докладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры», опубликованном на сайте регулятора.

«Статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков. На наш взгляд, целесообразны дополнительные меры», — говорится в документе.

С целью снижения угроз Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России, на вложения финансовых организаций в криптовалюты, на использование российских финансовых посредников для осуществления операций с криптовалютами, а также на майнинг криптовалют.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ФСБ убедила главу Центробанка Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы лишить доступа к этому виду финансирования оппозицию.