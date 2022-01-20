НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Хлопок произошел на производстве «Купинского мороженого»

Источник:
Sibnet.ru
280 0
Фото: © Прокуратура Новосибирской области

Хлопок произошел на складе готовой продукции во время ремонта испарителя охладительной системы компании «Купинское мороженое», сообщает прокуратура региона.

Три человека пострадали. Один из них находится в реанимации «Купинской больницы». Из-за хлопка частично обрушились стены из «сэндвич-панелей»

Прокуратура проверит, как следили за охраной труда на предпрятиях «Купинское мороженое» и «Молочный комбинат Купинский».

Еще по теме
Школы «заминировали» в Барнауле
Озвучена причина жесткой посадки вертолета на Белухе
Бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске
Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Хлопок произошел на производстве «Купинского мороженого»
Сломавший руку полицейскому житель Кузбасса получил реальный срок
Олимпийская сборная конькобежцев начала тренировки в Иркутске
Новосибирцы высказались против дружбы на работе
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Наступил самый грустный день 2022 года
Обсуждение (0)
Картина дня
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Европа призвала к расследованию беспорядков в Казахстане
Лукашенко повторно переболел коронавирусом
НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...

лачинов

Устал ждать нападения. Деньги нужны сейчас. ))

лачинов

С каких это пор Казахстан оказался в еврозоне? Или они собрались весь мир курировать и приучать к европейским...

Drronum

Ну вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.
Sibnet.Ru