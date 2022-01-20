Хлопок произошел на производстве «Купинского мороженого»

Хлопок произошел на складе готовой продукции во время ремонта испарителя охладительной системы компании «Купинское мороженое», сообщает прокуратура региона.

Три человека пострадали. Один из них находится в реанимации «Купинской больницы». Из-за хлопка частично обрушились стены из «сэндвич-панелей»

Прокуратура проверит, как следили за охраной труда на предпрятиях «Купинское мороженое» и «Молочный комбинат Купинский».