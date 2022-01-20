Хлопок произошел на производстве «Купинского мороженого»

Фото: © Прокуратура Новосибирской области
Хлопок произошел на складе готовой продукции во время ремонта испарителя охладительной системы компании «Купинское мороженое», сообщает прокуратура региона.
Три человека пострадали. Один из них находится в реанимации «Купинской больницы». Из-за хлопка частично обрушились стены из «сэндвич-панелей»
Прокуратура проверит, как следили за охраной труда на предпрятиях «Купинское мороженое» и «Молочный комбинат Купинский».
UynachalnicaА в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...
лачиновУстал ждать нападения. Деньги нужны сейчас. ))
лачиновС каких это пор Казахстан оказался в еврозоне? Или они собрались весь мир курировать и приучать к европейским...
DrronumНу вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.