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Windows 11 получила новый диспетчер задач

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Операционная система Windows 11 получила новый диспетчер задач, теперь у него полностью переработан интерфейс.

Так, он лишился вкладок, основное меню слева, а вся остальная область отдана диспетчеру процессов. Изменен пункт «Производительность», его сделали более удобным для пользователей операционной системы.

В настройках приложения при необходимости можно выбрать темную тему оформления. Кроме этого диспетчер задач теперь имеет фирменные закругленные уголки, которые впервые появились в Windows 11.

Пока новый диспетчер задач доступен только в Windows 11 Insider Preview 22538. Чтобы использовать его, нужно активировать изменения при помощи ViveTools. На обычных операционных системах он может появиться после летнего обновления Windows 11 22H2.

Тема: Человек и компьютер
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