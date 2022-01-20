НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко повторно переболел коронавирусом

Источник:
Sputnik
394 3
Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, на этот раз он заразился штаммом «омикрон».

«Это совершенно другой вирус», — подчеркнул белорусский лидер на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, передает агентство Sputnik.

О том, что он перенес COVID-19, белорусский лидер сообщил в конце июля 2020 года. По его словам, заболевание протекало бессимптомно, а преодолеть его помогли занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.

В октябре прошлого года Лукашенко выразил готовность сделать прививку от коронавируса, но белорусской вакциной. Предполагается, что препарат выпустят в гражданский оборот в первом полугодии 2023 года.

Тема: Коронакризис
Коронавирус у беременных: есть ли шанс на здоровые роды?
Супермутант «омикрон»: что известно о новом штамме коронавируса?
Вакцинный туризм: зачем ставить прививку от COVID за рубежом
Кузбасс ввел QR-коды для гостиниц
смотреть все
Политика #Мир #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Хлопок произошел на производстве «Купинского мороженого»
Сломавший руку полицейскому житель Кузбасса получил реальный срок
Олимпийская сборная конькобежцев начала тренировки в Иркутске
Новосибирцы высказались против дружбы на работе
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Наступил самый грустный день 2022 года
Обсуждение (3)
Картина дня
Центробанк предложил полный запрет криптовалюты
Европа призвала к расследованию беспорядков в Казахстане
Лукашенко повторно переболел коронавирусом
НАТО проведет крупнейшие учения за Северным полярным кругом
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...

лачинов

Устал ждать нападения. Деньги нужны сейчас. ))

лачинов

С каких это пор Казахстан оказался в еврозоне? Или они собрались весь мир курировать и приучать к европейским...

Drronum

Ну вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.
Sibnet.Ru