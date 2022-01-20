Лукашенко повторно переболел коронавирусом

Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что второй раз переболел коронавирусной инфекцией. По его словам, на этот раз он заразился штаммом «омикрон».
«Это совершенно другой вирус», — подчеркнул белорусский лидер на встрече с главой Тувы Владиславом Ховалыгом, передает агентство Sputnik.
О том, что он перенес COVID-19, белорусский лидер сообщил в конце июля 2020 года. По его словам, заболевание протекало бессимптомно, а преодолеть его помогли занятия спортом и прогулки на свежем воздухе.
В октябре прошлого года Лукашенко выразил готовность сделать прививку от коронавируса, но белорусской вакциной. Предполагается, что препарат выпустят в гражданский оборот в первом полугодии 2023 года.
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