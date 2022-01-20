Средняя цена авто с пробегом впервые превысила 1 млн рублей

Средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1 миллион 49 тысячи рублей в январе 2022 года, сообщило агентство «Автостат». Этот показатель впервые превысил отметку в 1 миллион рублей.

Относительно декабря 2021 года легковые машины подорожали в среднем на 8% (79 тысяч рублей). Относительно января 2021 года средняя цена машин с пробегом выросла на 52% (или на 361 тысячу рублей). За год автомобили с пробегом в России стали дороже в 1,5 раза, подсчитали аналитики «Автостата».

Помимо инфляционной составляющей, рост цен на вторичном рынке подстегивается за счет нехватки новых машин у дилеров, вызванной глобальным дефицитом полупроводников.

«На фоне этого россияне активнее мониторят рынок автомобилей с пробегом: растет спрос — растут и цены», — отметили эксперты.