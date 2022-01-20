Вышел трейлер продолжения «Ходячих мертвецов»

Опубликован трейлер второй части финального сезона «Ходячих мертвецов», в котором главные герои сталкиваются не только с мертвецами, но и с членами Содружества.

Вторая часть последнего 11 сезона «Ходячих мертвецов» будет состоять из восьми эпизодов. С 13 февраля они будут выходить на стриминговом сервисе AMC+, а с 20 февраля – на телеканале AMC. В последнюю третью часть финального сезона также войдет восемь серий, они выйдут до конца этого года.

Судя по трейлеру, в новых сериях главные герои вплотную столкнутся с Содружеством. Это большая группа выживших в апокалипсисе, дислоцированная в Чарльстоне. Им удалось максимально высокий уровень жизни, который практически соответствует уровню жизни до апокалипсиса. Правит обществом губернатор, границы защищает армия, которая атакует как ходячих, так и людей.

Также был опубликован новый официальный постер сериала, на котором изображены основные герои шоу.

the official poster of the walking dead season 11b pic.twitter.com/54QWGUgvur — Lauren Cohan Updates (@LCohanUpdates) January 19, 2022

С окончанием основного шоу вселенная ходячих не завершается. События продолжаться в спин-оффе о Кэрол и Дэриле – герои, присутствующие в «Ходячих мертвецах» с первого сезона. Кроме того, продолжится сезон спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов», а еще планируется выпустить три полнометражных фильма о Рике Граймсе, к роли которого вернётся Эндрю Линкольн.