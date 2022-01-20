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Зеленский призвал Запад немедленно ввести санкции против России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал посетивших Киев американских сенаторов не ждать «вторжения» России, а ввести антироссийские санкции уже сейчас.

«Президент очень четко дал понять: санкции против "Северного потока — 2" нужно ввести сейчас. Любые потенциальные санкции против "Северного потока" или другие санкции бесполезны для Киева», — приводит РИА Новости слова близкому к Зеленскому источника.

Украинская сторона выразила мнение, что санкции на основе вероятной эскалации в будущем «в лучшем случае нейтральны, а в худшем даже поощряют Путина», сказал источник.

Зеленский на этой неделе провел встречу с сенаторами США, которых проинформировал о ситуации с безопасностью вокруг Украины. Он отметил важную роль американского конгресса в поддержке евроатлантических стремлений Киева.

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Политика #Мир
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