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Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом команды на Олимпийские игры в Пекине — список опубликован на сайте организации.

На Олимпиаде-2022 выступят:

  • Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин;
  • Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;
  • Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова;
  • Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

В резервный список у мужчин вошли Евгений Семененко и Петр Гуменник, у женщин — в резерве — Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В парном катании в запасе будут Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, а в танцевальных дуэтах — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля. В фигурном катании будут разыграны пять комплектов наград — кроме индивидуальных дисциплин в программе Игр будут представлены также командные соревнования.

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Спорт #Олимпиада 2022 #Зимние виды
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