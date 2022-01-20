Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду

Федерация фигурного катания на коньках России определилась с составом команды на Олимпийские игры в Пекине — список опубликован на сайте организации.

На Олимпиаде-2022 выступят:

Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин;

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/ Владимир Морозов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский;

Женщины: Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова;

Мужчины: Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда.

В резервный список у мужчин вошли Евгений Семененко и Петр Гуменник, у женщин — в резерве — Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В парном катании в запасе будут Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин и Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, а в танцевальных дуэтах — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Андрей Багин и Елизавета Шанаева/Девид Нарижный.

Олимпийские игры в Китае пройдут с 4 по 20 февраля. В фигурном катании будут разыграны пять комплектов наград — кроме индивидуальных дисциплин в программе Игр будут представлены также командные соревнования.