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Новосибирцы высказались против дружбы на работе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более половины новосибирцев предпочитают не дружить на работе, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру» в ходе опроса.

По данным опроса, 59% новосибирцев предпочитают не заводить друзей на работе. Против дружбы на рабочем месте выступили 60% мужчин и всего 40% женщин.

Среди причин, по которым респонденты не дружат с коллегами, — наличие старых друзей, разные интересы, разница в возрасте и интеллектуальном уровне.

Реже всего заводят дружеские отношения на работе госслужащие, топ-менеджеры, юристы, дизайнеры и IT-специалисты.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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