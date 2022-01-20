Новосибирцы высказались против дружбы на работе

Более половины новосибирцев предпочитают не дружить на работе, выяснили аналитики сервиса «Зарплата.ру» в ходе опроса.

По данным опроса, 59% новосибирцев предпочитают не заводить друзей на работе. Против дружбы на рабочем месте выступили 60% мужчин и всего 40% женщин.

Среди причин, по которым респонденты не дружат с коллегами, — наличие старых друзей, разные интересы, разница в возрасте и интеллектуальном уровне.

Реже всего заводят дружеские отношения на работе госслужащие, топ-менеджеры, юристы, дизайнеры и IT-специалисты.