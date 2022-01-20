Школы «заминировали» в Барнауле

Школы Барнаула эвакуировали из-за сообщения о минировании, вторую смену перевели на удаленку, сообщила администрация Алтайского края.

Уточняется, что 20 января на адрес электронной почты администрации Центрального района Барнаула поступило анонимное сообщение о минировании школ краевой столицы. Руководство всех образовательных учреждений оперативно проинформировали, учащихся и персонал эвакуировали.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Часть школ на данный момент уже у3спели проверить, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на удаленку.

«Уважаемые классные руководители! В связи с поступившей информацией о минировании всех школ города и проведением оперативных мероприятий необходимо организовать образовательный процесс второй смены в удалённом режиме. Необходимо проинформировать родителей (законных представителей) с данной информацией и направить детей домой. Последние уроки в первой смене тоже снимаем. Спасибо за понимание. Сегодня в школу не приходим!», – такое сообщение распространялось в классных чатах Барнаула, оно было опубликовано в социальных сетях.