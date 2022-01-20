НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Школы «заминировали» в Барнауле

Источник:
Sibnet.ru
461 0
Фото: © Sibnet.ru

Школы Барнаула эвакуировали из-за сообщения о минировании, вторую смену перевели на удаленку, сообщила администрация Алтайского края.

Уточняется, что 20 января на адрес электронной почты администрации Центрального района Барнаула поступило анонимное сообщение о минировании школ краевой столицы. Руководство всех образовательных учреждений оперативно проинформировали, учащихся и персонал эвакуировали.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку. Часть школ на данный момент уже у3спели проверить, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на удаленку.

«Уважаемые классные руководители! В связи с поступившей информацией о минировании всех школ города и проведением оперативных мероприятий необходимо организовать образовательный процесс второй смены в удалённом режиме. Необходимо проинформировать родителей (законных представителей) с данной информацией и направить детей домой. Последние уроки в первой смене тоже снимаем. Спасибо за понимание. Сегодня в школу не приходим!», – такое сообщение распространялось в классных чатах Барнаула, оно было опубликовано в социальных сетях.

Еще по теме
Озвучена причина жесткой посадки вертолета на Белухе
Бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске
Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу
Иркутянин устроил стрельбу в магазине из-за бутылки алкоголя
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сломавший руку полицейскому житель Кузбасса получил реальный срок
Олимпийская сборная конькобежцев начала тренировки в Иркутске
Новосибирцы высказались против дружбы на работе
Убийца омского футболиста Дробыша получил пожизненный срок
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Школьница из России вошла в мировой топ по заработкам блогеров
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...

Drronum

Ну вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.

лачинов

Публичный человек не имеет права на личное пространство. Это одно из условий популярности.

Иркут 69

Видимо слухи о нездоровье нашего светлейшего помаленьку подтверждаются... Наверное все так серьёзно,...
Sibnet.Ru