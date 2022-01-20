Озвучена причина жесткой посадки вертолета на Белухе

Плохая погода стала причиной жесткой посадки вертолета на Белухе в Республике Алтай летом 2020 года, уголовное дело прекращено, сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По данным ведомства, во второй половине дня 4 августа 2020 на склоне горы Белуха, расположенной в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, жестко приземлился вертолет «Робинсон-R66», который осуществлял технический полет.

Воздушное судно завалилось набок и получило повреждение главного винта и фюзеляжа общей стоимостью свыше 33 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности). Однако выяснилось, что непосредственной причиной авиационного происшествия стало опрокидывание вертолета на пикирование при выполнении посадки в горах в условиях воздействия орографической турбулентности, сильных восходящих, нисходящих потоков и вихрей.

«Основными факторами, приведшими к крушению вертолёта, явились попадание вертолёта в процессе разворота в сильный восходящий поток, что привело к «забрасыванию» его на плато, а также затруднение в определении высоты полёта из-за белизны поверхности и отсутствия ориентиров на снегу», – сказано в сообщении.

Нарушений в действиях пилота не обнаружено, а потому уголовное дело прекратили.