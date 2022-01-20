НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Озвучена причина жесткой посадки вертолета на Белухе

Источник:
Sibnet.ru
363 0
Фото: © Восточное межрегиональное СУТ СК России

Плохая погода стала причиной жесткой посадки вертолета на Белухе в Республике Алтай летом 2020 года, уголовное дело прекращено, сообщило Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По данным ведомства, во второй половине дня 4 августа 2020 на склоне горы Белуха, расположенной в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, жестко приземлился вертолет «Робинсон-R66», который осуществлял технический полет.

Воздушное судно завалилось набок и получило повреждение главного винта и фюзеляжа общей стоимостью свыше 33 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности). Однако выяснилось, что непосредственной причиной авиационного происшествия стало опрокидывание вертолета на пикирование при выполнении посадки в горах в условиях воздействия орографической турбулентности, сильных восходящих, нисходящих потоков и вихрей.

«Основными факторами, приведшими к крушению вертолёта, явились попадание вертолёта в процессе разворота в сильный восходящий поток, что привело к «забрасыванию» его на плато, а также затруднение в определении высоты полёта из-за белизны поверхности и отсутствия ориентиров на снегу», – сказано в сообщении.

Нарушений в действиях пилота не обнаружено, а потому уголовное дело прекратили.

Еще по теме
Школы «заминировали» в Барнауле
Бездомные собаки напали на школьницу в Новосибирске
Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу
Иркутянин устроил стрельбу в магазине из-за бутылки алкоголя
смотреть все
ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Сломавший руку полицейскому житель Кузбасса получил реальный срок
Олимпийская сборная конькобежцев начала тренировки в Иркутске
Новосибирцы высказались против дружбы на работе
Убийца омского футболиста Дробыша получил пожизненный срок
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Школьница из России вошла в мировой топ по заработкам блогеров
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Генсек НАТО предложил России переговоры
31
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
23
Белый дом допустил отключение России от SWIFT
22
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Sibnet.Ru