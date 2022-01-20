«Яндекс» вместо штрафа оплатит продвижение российского ПО

«Яндекс» передаст Российскому фонду развития информационных технологий 1,5 миллиарда рублей на продвижение отечественного программного обеспечения в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой, сообщает Минцифры РФ.

Замглавы Минцифры Максим Паршин отметил, что его ведомство приветствует заключение мирового соглашения. По его словам, теперь фонду необходимо быстро запустить новую услугу для отечественных IT-стартапов, чтобы они могли развивать свои проекты.

Планируется, что на деньги «Яндекса» малые IT-компании получат гранты для продвижения своих товаров и услуг в интернете. Это станет дополнительным импульсом развития цифровой экономики.

«По масштабу, сложности, числу вовлеченных в процесс участников, по итоговому результату — это беспрецедентный антимонопольный кейс для отечественной цифровой индустрии. Мы рады, что коалиции благодаря позиции ФАС удалось решить проблему в конструктивном ключе», — сообщил Sibnet.ru директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами властями компании «Авито» Виктор Топадзе.

Антимонопольная служба весной 2021 года возбудила дело в отношении «Яндекса» за дискриминацию сторонних сервисов в поиске, компании грозил штраф. В частности, претензии к российскому поисковику выдвинули онлайн-сервисы Ivi, Avito, ЦИАН, Profi.ru, «Туту.ру», Drom.ru, 2ГИС.

Сервисы утверждали, что поисковая система «Яндекса» на запросы пользователей выдает в так называемых «обогащенных» ответах сервисы самого «Яндекса». Летом 2021 года «Яндекс» сообщил, что запустил в поисковом сервисе «обогащенные» ответы, которые показывают информацию из нескольких источников.