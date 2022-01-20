АвтоВАЗ прокомментировал слухи о новой Priora

Информация о выпуске обновленной Lada Priora не соответствует действительности, сообщил официальный представитель АвтоВАЗа.

Ряд Telegram-каналов сообщил со ссылкой на неназванные источники о выходе новой Lada Priora с ценой 1-3 миллиона рублей. В ролике показан перерисованный Peugeot 508.

«Хорошая попытка кого-то из почитателей бренда, но точно не наша», — прокомментировал Autonews официальный представитель АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Семейство Lada Priora выпускали с 2007 по 2018 год в кузовах седан, хэтчбек, универсал и купе. Рекордным по объему продаж для модели стал 2011 год, когда было продано 138 тысяч машин. Всего за 11 лет было выпущено более 860 тысяч автомобилей. Сейчас модель регулярно входит в топ-3 самых популярных моделей на вторичном рынке.