Крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля «Норильский никель» заказал у финская верфь Helsinki Shipyard Oy экологичный ледоход, сообщает пресс-служба компании.

«Судно будет работать на сжиженном природном газе (СПГ) в соответствии с современными экологическими тенденциями по декарбонизации и станет первым СПГ-ледоколом, осуществляющим проводку судов на Северном морском пути», — сказал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.

Новый ледокол будет оснащен двухтопливной энергетической установкой, способной работать как на газе, так и на низкосернистом дизельном топливе. Это позволит улучшить энергоэффективность и снизить выбросы углекислого газа.

Ледокол будет прокладывать канал в Енисее для принадлежащих компании судов ледового класса Arc7 и буксировка дополнительно зафрахтованных грузовых судов. Ожидается, что «Норникель» получит его к зимнему сезону 2025 года.