Крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля «Норильский никель» заказал у финская верфь Helsinki Shipyard Oy экологичный ледоход, сообщает пресс-служба компании.
«Судно будет работать на сжиженном природном газе (СПГ)
в соответствии с современными экологическими тенденциями
по декарбонизации и станет первым СПГ-ледоколом, осуществляющим
проводку судов на Северном морском пути», — сказал старший
вице-президент «Норникеля» Сергей Дубовицкий.
Новый ледокол будет оснащен двухтопливной энергетической
установкой, способной работать как на газе, так
и на низкосернистом дизельном топливе. Это позволит улучшить
энергоэффективность и снизить выбросы углекислого газа.
Ледокол будет прокладывать
канал в Енисее для принадлежащих компании судов ледового класса Arc7
и буксировка дополнительно зафрахтованных грузовых судов. Ожидается, что
«Норникель» получит его к зимнему сезону 2025 года.