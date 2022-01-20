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Депутаты объявили войну вейпам в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Депутаты ЛДПР подготовили законопроект о полном запрете продажи электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей, сообщил замруководителя фракции Ярослав Нилов.

«Курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно — и риск тяжелого течения болезни при инфекции выше, и поражение легких сильнее», — написал Нилов в Telegram.

В 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учетом систем нагревания табака составили почти 47 миллиардов рублей, а объем нелегального рынка электронных сигарет в Рунете составил 6,5 миллиона рублей. По прогнозам, к 2023 году оборот вейпов может увеличиться более чем в пять раз, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По данным депутатов, вейпинг провоцирует фиброз, хронический бронхит, повышает риск инфаркта и инсульта. У курящих электронки тоже формируется никотиновая зависимость.

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Пар, который вырабатывается при вейпинге, содержит вредные вещества в виде твердых частиц, карбонилов и металлов, летучих органических соединений, полициклических ароматических углеводородов. Поэтому употребление вейпов наносит непоправимый вред не только самому курящему, но и окружающим.

Полный запрет на продажу электронных сигарет действует в Индии, Австралии, Бразилии, Норвегии и других странах. В России с 2021 года введены ограничения — электронные сигареты можно продавать только в специализированных магазинах.

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