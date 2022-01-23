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Наука нашла спасение для планеты в искусственном мясе

Источник:
CNBC
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Фото: sousvideguy / Attribution License

Ученые из Европейского института хорошей еду пообещали, что искусственное мясо, произведенное в биореакторе из клеток животных, в будущем вытеснит традиционные мясные продукты.

Искусственное мясо в отличие от натурального не требует ни земли, ни воды и не приводит к выбросам в атмосферу, отметили ученые. По данным ООН, мировое животноводство ответственно за более чем 14,5% мировых выбросов парниковых газов — это одна из самых «грязных» отраслей экономики.

«Роль системы питания в изменении климата зачастую недооценивается, но промышленное животноводство — крупнейший фактор загрязнения среды. Альтернативные протеины, в том числе культивированное мясо, могут привести к сокращению выбросов», — приводит CNBC слова вице-президента по корпоративным связям Института хорошей еды Каролина Бушнел.

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Искусственное мясо — это настоящее мясо, отмечает сооснователь и глава компании Eat Just Джош Тетрик. «Но вместо того, чтобы использовать миллиарды голов животных, землю, воду, рубить тропические леса для этого, мы начинаем работу с клетки», — поясняет он.

«И клетку можно получить от самого животного, из свежего куска мяса или из клеточного банка. Так что животное нам больше не нужно. Затем мы выявляем питательные вещества, питаем эту клетку, все это делаем в сосуде из нержавеющей стали, который называется биореактором», — сказал Тетрик.

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Жизнь #Еда #Гео
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