Бузова выпустила «зверский» трек в день рождения

Певица Ольга Бузова день рождения выпустила новый трек — «Не буди во мне зверя», в нем она поет об агрессивной и дерзкой версии себя.

«По традиции выпускаю песню в свой день рождения и лучшим подарком от Вас будет, если вы послушайте песню целиком и поддержите мой релиз. Трек доступен на всех цифровых площадках», — написала Бузова.

Песня сочетает в себе речитатив и припевы, а в музыке слышны восточные мотивы. «Не буди во мне зверя, а ни то твоя киска станет пантерой, не буди во мне зверя, не буди, я же знаю, малыш, ты браконьер».

Также в песне Бузова поет о том, что «когти длинные, словно острые вилы», «дома тебя ждет… вместе с бокалом красного сухого винишка», «порву на куски, лишь учуяв я интрижку».

Видео, на котором Ольга Бузова, предположительно, пьяная, опубликовала Клава Кока в сториз Instagram. После этого началась волна хейта. Одни осуждали Бузову за пьянство, другие Коку — за предательство подруги.

Например, Дима Билан назвал поступок молодой певицы «подлым и мелочным». Певица Лолита Милявская запустила челлендж под названием «Бухаю в поддержку Оленьки Бузовой».