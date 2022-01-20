Бузова выпустила «зверский» трек в день рождения

Певица Ольга Бузова день рождения выпустила новый трек — «Не буди во мне зверя», в нем она поет об агрессивной и дерзкой версии себя.
«По традиции выпускаю песню в свой день рождения и лучшим
подарком от Вас будет, если вы послушайте песню целиком и поддержите мой релиз.
Трек доступен на всех цифровых площадках», — написала Бузова.
Песня сочетает в себе речитатив и припевы, а в музыке слышны
восточные мотивы. «Не буди во мне зверя, а ни то твоя киска станет пантерой, не
буди во мне зверя, не буди, я же знаю, малыш, ты браконьер».
Также в песне Бузова поет о том, что «когти длинные, словно острые вилы», «дома тебя
ждет… вместе с бокалом красного сухого винишка», «порву на куски, лишь учуяв я
интрижку».
Видео, на котором Ольга Бузова, предположительно, пьяная, опубликовала Клава Кока в сториз Instagram. После этого началась волна хейта. Одни осуждали Бузову за пьянство, другие Коку — за предательство подруги.
Например, Дима Билан назвал поступок молодой певицы «подлым и
мелочным». Певица Лолита Милявская запустила челлендж под названием «Бухаю в
поддержку Оленьки Бузовой».