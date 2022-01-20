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Медики раскритиковали трансгендеров в спорте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Getty Images

Международный олимпийский комитет в отношении спортсменов-трансгендеров больше заботиться о правах человека, но игнорирует научные данные, такая позиция убьет женский спорт, заявили медицинские эксперты в British Medical Journal Open Sport & Exercise Medicine.

Новая концепция МОК по трансгендерам исключила из правил требование снижать уровень тестестерона для спортсменов, желающих соревноваться с женщинами. Документ вступит в силу после Олимпиады-2022.

Новые правила могут привести к тому, что спортсмены будут «самоидентифицироваться» в гендерной категории по своему выбору. Из-за этого перешедшие в женские соревнования бывшие мужчины могут получить преимущество.

«Новая концепция МОК в основном сосредоточена на правах человека, а научные, биологические или медицинские аспекты не учитываются», — цитирует The Guardian документ, который подписали 38 экспертов, в том числе представители World Athletics и World Rowing.

«Если вы создадите определение пола, основанное на социальных, а не биологических различиях, вы фактически уничтожите женский спорт», — заявил Daily Mail глава медицинской комиссии World Rowing Юрген Штайнакер.

Первым трансгендером в истории Олимпийских игр стала новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард. Она сменила пол в 2012 году, до этого выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина. 43-летняя спортсменка не смогла взять начальный вес и закончила выступление с нулевым результатом.

На предстоящей зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине трансгендеров среди участников не будет. Но фигурист Тимоти Ледук станет первым небинарным спортсменом на Играх. 

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