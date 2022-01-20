Подсчитано количество участников крещенских купаний в Новосибирске

Более 12 тысяч человек окунулись в купели в Новосибирске в Крещение, сообщила в четверг Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС).

Работа купелей на территории Новосибирска завершилась к часу ночи. Все купели разобраны, проруби закрыты и огорожены сигнальными лентами. Крещение прошло без происшествий.

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В городе работали четыре купели, в которых окунулись 12 тысяч 603 человека. Больше всего участников купаний было на Заобской улице (микрорайон Затон) — более 4 тысяч человек.

На пожарном причале на Оби в купель окунулись почти 2 тысячи человек. Еще 3,7 тысячи человек поучаствовали в Крещении в микрорайоне «Европейский берег», в микрорайоне ОбьГЭС — 2,8 тысячи человек.