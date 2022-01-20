Иркутянин устроил стрельбу в магазине из-за бутылки алкоголя

Молодой иркутянин стрелял в потолок в магазине, чтобы вынести оттуда бутылку алкоголя, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ЧП случилось на улице Дзержинского. В продуктовый магазин нашел неизвестный, взял с витрины бутылку спиртного, не расплатился и на выходе выстрелил в потолок.

Полицейские нашли виновника по камерам, им оказался 18-летний иркутянин. По предварительным данным, стрелял он из пневматического пистолета, а поступок объяснил тем, что был пьян.

За стрельбу иркутянину грозит штраф в размере 40-50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.