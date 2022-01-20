Семь солнечных электростанций построят в Забайкалье

Семь солнечных электростанций построят в Забайкальском крае до 2024 года, сообщил зампред правительства края Сергей Гордеев.

Две солнечные электростанции совокупной мощностью 70 МВт в Забайкальском крае начнут работать во втором квартале 2022 года.

«Их запуск позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 23 тысячи тонн в год», — сказал Гордеев.

Запуск семи электростанций к 2024 году позволит дать электроэнергию в населенные пункты, животноводческие стоянки, развивающиеся районы городов с дефицитом электроэнергии или высоким тарифом на нее.