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Семь солнечных электростанций построят в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Солнечные электростанции
Солнечные электростанции
Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Семь солнечных электростанций построят в Забайкальском крае до 2024 года, сообщил зампред правительства края Сергей Гордеев.

Две солнечные электростанции совокупной мощностью 70 МВт в Забайкальском крае начнут работать во втором квартале 2022 года.

«Их запуск позволит сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 23 тысячи тонн в год», — сказал Гордеев.

Запуск семи электростанций к 2024 году позволит дать электроэнергию в населенные пункты, животноводческие стоянки, развивающиеся районы городов с дефицитом электроэнергии или высоким тарифом на нее.

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Забайкалье #Недра и ТЭК
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