Кузбасс ввел QR-коды для гостиниц

Гостиницы в Кузбассе с 20 января будут заселять туристов по предъявлении QR-кодов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус, сообщило агентство по туризму Кемеровской области.

В начале горнолыжного сезона в ноябре 2021 года губернатор Сергей Цивилев объявил о временной отмене QR-контроля туристов при заселении в гостиницы, чтобы поддержать туротрасль, в частности популярный горнолыжный курорт Шерегеш. В новогодние праздники там отдохнули 186 тысяч туристов.

С 20 января при заселении в гостиницу, санаторий, гостевой дом или любое другое средство размещения необходимо предоставить один из документов в бумажном или электронном виде:

сертификат о вакцинации;

справку о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев;

отрицательный результат ПЦР-теста — он действителен в течение 48 часов;

справку о противопоказаниях к вакцинации.

Иностранцы должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 48 часов до заезда в мобильном приложении «Путешествую без COVID-19». Требование о QR-контроле распространяется только на совершеннолетних.

Система QR-кодов в Кузбассе начала действовать с 15 ноября. Они необходимы для допуска в учреждения культуры, общепита, спорта, кинотеатры, торговые центры.