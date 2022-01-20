Синоптики пообещали Сибири температурные аномалии

Температура в Сибири в ближайшее время будет значительно выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, температурный фон в регионах Сибири в ближайшие дни будет выше нормы на 8-16 градусов.

«Например, в Туруханском крае (район Красноярского края) минимальные значения температуры — 20-24 градуса мороза. Это очень теплая погода», — добавил представитель Гидрометцентра.