НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Синоптики пообещали Сибири температурные аномалии

Источник:
Sibnet.ru
422 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура в Сибири в ближайшее время будет значительно выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири», — сказал Вильфанд ТАСС.

По словам синоптика, температурный фон в регионах Сибири в ближайшие дни будет выше нормы на 8-16 градусов.

«Например, в Туруханском крае (район Красноярского края) минимальные значения температуры — 20-24 градуса мороза. Это очень теплая погода», — добавил представитель Гидрометцентра.

Еще по теме
Сибирские города оказались в топе по крещенским морозам
Небольшой снег выпадет в Забайкалье
Синоптики рассказали о погоде на Крещение в Новосибирске
Оттепель в Новосибирске сменится волной холода
смотреть все
Жизнь #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирские биатлонист и бобслеист поедут на Олимпиаду в Пекин
Томичка нашла на улице полмиллиона и вернула владельцу
Подсчитано количество участников крещенских купаний в Новосибирске
Иркутянин устроил стрельбу в магазине из-за бутылки алкоголя
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Игра God of War вышла на ПК
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Кремль допустил полный разрыв отношений с США
Обсуждение (1)
Картина дня
Байден пообещал России катастрофу
Коммунисты попросили Путина признать ДНР и ЛНР
МВД прояснило позицию о штрафах за среднюю скорость
«Омикрон» оказался особо опасен для детей до пяти лет
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

А в прошлом году по каким причинам окунался за 2018-й? Даже уже снять не могут постановочные кадры купания...

Drronum

Ну вот и хорошо. Хоть деньги на постановку не придется тратить.

PRoSpekt

Служить в Армии "дистанционно" предложите, рейтинг зашкалит!

Иркут 69

Видимо слухи о нездоровье нашего светлейшего помаленьку подтверждаются... Наверное все так серьёзно,...
Sibnet.Ru