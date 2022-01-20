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Пять новых авианаправлений запустят из Улан‑Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Bgelo777 / CC BY-SA 4.0

Авиакомпания «Аврора» в 2022 году увеличила маршрутную сеть в Бурятии на пять направлений: из Улан-Удэ можно будет вылететь в Хабаровск, Якутск, Красноярск, остров Ольхон (Иркутская область) и Агинское (Забайкальский край), сообщает правительство региона.

Первый рейс из Улан-Удэ во Владивосток компания запустила в августе 2021 года, он продолжает действовать.

«С ее ("Авроры") приходом мы ощутили реальное снижение цен на межрегиональные перевозки. Например, если раньше билет до Хабаровска стоил 9 тысяч рублей, то сейчас он стоит около 6 тысяч рублей. Это очень конкурентная цена», — сказал генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев.

Как ранее говорил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, увеличено финансирование субсидируемых тарифов для дальневосточников — с 5,49 до 6,5 миллиарда рублей. Еще 4 миллиарда выделяется на субсидирование магистральных авиаперевозок для граждан, которые пользуются социальными льготами.


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Бурятия #Авиа
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