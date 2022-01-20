Перечислены самые популярные пароли в 2021 году

Пароли из простых последовательностей букв и цифр сохранили наибольшую популярность в 2021 году в рунете, говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Верхние строчки рейтинга занимают комбинации qwerty123, qwerty1 и 123456, четвертое место у пароля a11111, пятое — у 123456789, приводят «Известия» результаты исследования.

Среди кириллических паролей лидируют комбинации «йцукен» и «пароль», на третье место с четвертого за год поднялась последовательность «любовь», на пятое с шестого — «привет».

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Следом идут пароли «наташа» и «максим», также поднявшиеся с 2020 года на одну позицию в рейтинге, на седьмую строчку с девятой перешла комбинация «марина». Завершают список десяти самых распространенных паролей слова «люблю», «андрей» и «кристина».

По итогам анализа только 3,5% паролей оказались сложными (содержали буквы, цифры и спецсимволы).