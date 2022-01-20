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Сериал «Ресторан по понятиям» с Дюжевым покажут на PREMIER

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТНТ

Онлайн-кинотеатр PREMIER покажет в четверг премьеру нового комедийного сериала «Ресторан по понятиям» о преступниках, которые по воле случая создают успешный ресторанный бизнес, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

По сюжету сериала, четыре преступника – вор со стажем Шустрый, альфонс-мошенник Кощей, хулиган и любитель драк Кувалда, наивный и туповатый похититель домашних животных Килька – вместе выходят из тюрьмы.

Друзья задумывают совершить свое последнее крупное ограбление вместе, чтобы денег хватило на всю оставшуюся честную жизнь. Бывшие осужденные арендуют ресторан рядом с банком. 

По плану, они, пользуясь удобным прикрытием, сделают подкоп к хранилищу с деньгами. Но неожиданно ресторан с тюремной кухней и хамским отношением персонала становится очень популярным у посетителей.

В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Дмитрий Дюжев, Владимир Сычев, Иван Кокорин, Ирина Темичева и другие. В сериале 10 серий хронометражем 20 минут.

«Мне часто предлагают роли людей из криминального мира, но в этом сценарии я увидел смешной и живой юмор, что сейчас нечасто встретишь. И этот сериал все же не про уголовников, а про то, как люди с непростой судьбой и жизненными трудностями меняются, начинают верить в дружбу, в любовь. И мне кажется, зритель хочет таких историй», — сказал актер Владимир Вдовиченков.

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