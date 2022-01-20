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Байден пообещал России катастрофу

Источник:
ТАСС
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Фото: The White House

Президент США Джо Байден заявил, что вторжение России на Украину «станет катастрофой» для Москвы. При этом он выразил уверенность, что у Белого дома и Кремля есть «пространство для работы».

«Если они совершат то, на что способны со своими сосредоточенными на границе силами, это станет катастрофой для России», — приводит ТАСС слова Байдена, сказанные им на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам Байдена, в случае вторжения на Украину Россия столкнется с «жесткими экономическими последствиями». «Если они пойдут на это, если они вторгнутся, то заплатят за это. Их банки не смогут осуществлять операции с долларами», — пояснил Байден.

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Глава Белого дома отметил, что вероятность присоединения Украины к НАТО в ближайшее время невысока из-за того, что далеко не все требования, необходимые для вступления в альянс, выполнены Киевом, отметил Байден.

Он уверен, что у США и России в контексте предложений Москвы по гарантиям безопасности есть пространство для обсуждений. «Так что существует пространство для работы, если президент России хочет этого», — отметил он.

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