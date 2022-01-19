Сыгравший Ганнибала Лектера актер погиб в горах

Французский актер Гаспар Ульель скончался в возрасте 37 лет, его госпитализировали после того, как он получил тяжелые травмы на горнолыжном курорте Розьер.

Помощь ему оказывали спасатели и врач лыжной станции, после чего актера доставили на вертолете в университетскую больницу Гренобля, однако врачам спасти его не удалось, передает LCI.

Ульель получил международную известность благодаря роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера «Ганнибал: Восхождение», вышедшей на экраны в 2007 году.

В 2004 году он сыграл главную роль в военной мелодраме «Долгое восхождение» режиссера Жан-Пьера Жене. Он также играл в фильмах «Долгая помолвка», «Сен-Лоран. Стиль — это я», «Это всего лишь конец света».

Одним из последних проектов Ульеля стал новый сериал Marvel «Лунный рыцарь», в котором он снялся вместе с Оскаром Айзеком.