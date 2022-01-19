Путин обсудил с президентом Ирана ядерную сделку

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Сейед Эбрахим Раиси обсудили ядерную сделку и экономическое сотрудничество между странами, сообщается на сайте Кремля.

Встреча двух лидеров проходит в Москве. В начале беседы российский лидер поблагодарил Раиси за визит в Москву в непростые времена. «Ни видеоконференции, ни телефонные разговоры не могут заменить личного общения», — подчеркнул Путин.

Президенты обсудили проблематику выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Путин отметил, что хотел бы узнать позицию президента Ирана по этому вопросу.

Российский лидер также напомнил, что, несмотря на пандемию, в позапрошлом году между Ираном и Россией наблюдался рост товарооборота порядка 6%. В прошлом году данный показатель превысил 38%. Это стало возможным благодаря совместным крупным проектам.

В свою очередь, Раиси сообщил, что иранская сторона передала России проект соглашения о стратегическом сотрудничестве сроком на 20 лет. По его мнению, Тегеран и Москва могут усилить экономическое взаимодействие в несколько раз.

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе был подписан 14 июля 2015 года Исламской Республикой Иран и группой стран в составе Великобритании, США, России, Франции, Китая и Германии. Он предусматривал отказ Тегерана от разработки ядерного оружия.