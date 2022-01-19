Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос. Антон Шкаплеров и Петр Дубров выполнят работы по интеграции узлового модуля «Причал», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Космонавты открыли входной люк модуля «Поиск» Международной космической станции, после чего зафиксировали крышку. После разрешения центра управления полетами Дубров вышел в открытый космос первым, Шкаплеров вышел вторым.

Космонавтам предстоит выполнить работы по интеграции узлового модуля «Причал», который пристыковался к МКС в ноябре. Шкаплеров и Дубров установят поручни между модулями «Наука» и «Причал», подключат кабели межмодульной связи и ТВ-кабели.

Работа в открытом космосе может продлиться шесть-семь часов. В финале космонавты демонтируют чехлы экранно-вакуумной теплоизоляции с поручней и установят мишени стыковки.