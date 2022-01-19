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Зарплаты российских бюджетников уравняют

Источник:
«Ведомости»
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Фото: © Sibnet.ru

Российские власти уравняют зарплаты бюджетников, чтобы ликвидировать разрыв между разными регионами. Сейчас правительство обсуждает несколько сценариев такого решения.

Базовая идея властей сводится к повышению уровня зарплаты работников госучреждений в наиболее отстающих по этому показателю регионах. Приоритетными считаются четыре отрасли: здравоохранение, образование, наука и культура, пишут «Ведомости».

Согласно майским указам президента Владимира Путина от 2012 года, государство нужно обеспечить опережающий рост зарплат бюджетников. Ставки для них должны были быть не ниже среднего уровня зарплат по каждому конкретному региону.

Однако Счетная палата в 2020 году установила, что выполнить это требование не удалось. Наибольшие разрывы между номинальными зарплатами бюджетников и средними по региону зафиксированы для учителей (в 5,3 раза), врачей (5 раз), работников культуры (4,5 раза).

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Экономика #Деньги
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