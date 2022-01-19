Риск внезапной смерти определили по глазам

Разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным возрастом человека является признаком повышенного риска смерти, выяснили китайские ученые.

Собранный исследователями массив данных показал, что состояние сети мелких сосудов может быть надежным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга, что непосредственно влияет на продолжительность жизни.

Специалисты воспользовались алгоритмами машинного обучения — нейросеть быстро научилась определять возраст человека по состоянию глаз со средней точностью до трех лет. При этом разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался связан со смертью.

Большая разница повышает риск смерти примерно на 50%, каждый год разрыва увеличивает риск примерно на 2-3%, выяснили ученые. Авторы исследования полагают, что сравнение двух показателей можно использовать в диагностических целях.