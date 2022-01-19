Риск внезапной смерти определили по глазам

Разница между биологическим возрастом сетчатки глаза и реальным возрастом человека является признаком повышенного риска смерти, выяснили китайские ученые.
Собранный исследователями массив данных показал, что состояние сети мелких сосудов может быть надежным индикатором общего состояния системы кровообращения и мозга, что непосредственно влияет на продолжительность жизни.
Специалисты воспользовались алгоритмами машинного обучения — нейросеть быстро научилась определять возраст человека по состоянию глаз со средней точностью до трех лет. При этом разрыв между биологическим возрастом сетчатки и реальным возрастом оказался связан со смертью.
Большая разница повышает риск смерти примерно на 50%, каждый год разрыва увеличивает риск примерно на 2-3%, выяснили ученые. Авторы исследования полагают, что сравнение двух показателей можно использовать в диагностических целях.
UynachalnicaНу а чо удивляться, импортные составляющие, передовые зарубежные технологии, и фас тоже ведь не на Родине...
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
ponhik78Откровенно популистский закон! Принятый на эмоциях, людьми в массе без юридического образования. Нужно...
great_americaРоссии давно пора поднять зарплаты что бы за границей не скупали материлы из России.Похоже россиян специально...