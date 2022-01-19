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Платные дороги подорожают: почему и насколько

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Автодор
Минтранс предложил повысить тариф на проезд легковых машин по платным дорогам. По проекту министерства, километр платных дорог в среднем подорожает на один-два рубля. Готовы ли автомобилисты к такому повороту или впереди коллапс на альтернативных бесплатных дорогах?

В конце октября 2021 года Минтранс предложил повысить тариф за проезд легковых машин по новым платным дорогам с 3,65 рубля до 8 рублей за километр, а по уже действующим — до 5 рублей. Для мостов и путепроводов министерство считает подходящей цену в 29 рублей вместо 21.

Ведомство обосновало рост инфляцией и сильным подорожанием строительных материалов, вследствие чего значительно выросли бюджеты всех новых строек. Также Минтранс указал на стоимость платных дорог в Европе, где средняя цена проезда по платным трассам на 35% выше, чем в России, при аналогичном качестве покрытия.

«Однако выбор для сравнения именно Европы вызывает закономерный вопрос. Почему ведомство не обратилось к опыту пограничных государств, где и зарплаты ближе к российским, и цены на платных дорогах сопоставимы?», — недоумевает эксперт маркетплейса «Банкавто» Сергей Власов.

В России сейчас 1,5 тысячи километров платных дорог из 1,5 миллиона километров дорог общего пользования. Самая длинная — трасса М11 «Нева» (Москва — Санкт-Петербург). Проезд по ней будет стоить около 2,55 тысячи рублей.

По словам эксперта, при принятии таких решений нельзя забывать об уровне платежеспособности автовладельцев в нашей стране, а также о риске транспортного коллапса, который быстро затянет пробками все альтернативные платным маршруты.

Рост тарифов неизбежен?

Минэкономразвития уже выступило против инициативы Минтранса, заявив, что обоснования для повышения недостаточны с учетом риска перераспределения потока на альтернативные пути.

«Сейчас стоимость платного проезда с учетом трат на горючее по некоторым направлениям близка к цене билета на самолет или скоростной поезд, а иногда и дороже», — отметил Власов.

По его прогнозам, удорожание в краткосрочной перспективе все-таки произойдет. В ближайшие три-четыре года цена километра для реконструированных платных трасс вырастет в пределах половины от заявленной ведомством «разрешенной» прибавки, то есть примерно на один рубль. Построенные с нуля прибавят более двух рублей.

Еще больше цены должны вырасти на концессионных участках трасс, участие в строительстве которых принимали частные инвесторы.

«История с платными дорогами напоминает присказку про аппетит, который приходит во время еды. Уже полученные доходы заставляют переписывать ценники в сторону увеличения», — прокомментировал Власов.

Он напомнил, что в конце 90-х агитаторы рассказывали про цену в один рубль за один километр для легковых автомобилей. Тогда говорили о постоянном тарифе, который не будет меняться десятками лет. Экономическая выгода объяснялась высоким потоком машин, которого хватит для содержания и нового строительства.

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