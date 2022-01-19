Путин отказался от крещенских купаний в этом году

Президент России Владимир Путин в этом году на Крещение решил не окунаться в прорубь в связи с эпидемиологическими условиями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это делать (окунаться в прорубь). И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям и не окунаться», — цитирует ТАСС Пескова.

Песков также отметил, что в Кремле не следят за тем, окунаются ли в прорубь российские политики и губернаторы. «Это личное дело каждого», — подчеркнул представитель Кремля.

Путин регулярно посещает храмы во время главных церковных праздников, однако о его участии в крещенских купаниях Кремль стал сообщать с 2018 года. Тогда президент окунулся в прорубь на озере Селигер.

Об участии главы государства в крещенских купаниях сообщалось затем в 2019 и в 2021 году.