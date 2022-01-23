Канцлер Германии расколол единый фронт Запада против России

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца о «Северном потоке –2», как исключительно коммерческим проекте, наносит удар по единству трансатлантического сообщества в противостоянии с Россией, считает обозреватель польского издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

Такая нестыковка позиций лишь может поощрить Москву к «очередным украинским завоеваниям», которые «слабый» Запад, скорее всего, оставит без наказания, полагает журналист.

«Пока Джо Байден выстраивает единый фронт Запада, чтобы отговорить Кремль от вторжения на Украину, канцлер Германии предложил не включать строительство «Северного потока — 2» в пакет санкций, направленный против России. Это победа Владимира Путина», — отметил Белецкий.

По его словам, это равнозначно разрыву договора — США считают газопровод крайне эффективным средством давления на Москву. Шольц же призывает не смешивать «Северный поток — 2» с политикой.

«Никто из тех, кто следит за событиями, не может иметь иллюзий, что такая позиция имеет хоть что-то общее с действительностью. Поэтому вывод о том, что Германия ставит доходы от импорта более дешевого газа выше геополитических интересов не только Украины, но и Польши, напрашивается сам по себе», — заключает Белецкий.