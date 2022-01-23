НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Канцлер Германии расколол единый фронт Запада против России

Источник:
Rzeczpospolita
149 0
Фото: Sandro Halank, Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

Позиция канцлера Германии Олафа Шольца о «Северном потоке –2», как исключительно коммерческим проекте, наносит удар по единству трансатлантического сообщества в противостоянии с Россией, считает обозреватель польского издания Rzeczpospolita Енджей Белецкий.

Такая нестыковка позиций лишь может поощрить Москву к «очередным украинским завоеваниям», которые «слабый» Запад, скорее всего, оставит без наказания, полагает журналист.

«Пока Джо Байден выстраивает единый фронт Запада, чтобы отговорить Кремль от вторжения на Украину, канцлер Германии предложил не включать строительство «Северного потока — 2» в пакет санкций, направленный против России. Это победа Владимира Путина», — отметил Белецкий.

По его словам, это равнозначно разрыву договора — США считают газопровод крайне эффективным средством давления на Москву. Шольц же призывает не смешивать «Северный поток — 2» с политикой.

«Никто из тех, кто следит за событиями, не может иметь иллюзий, что такая позиция имеет хоть что-то общее с действительностью. Поэтому вывод о том, что Германия ставит доходы от импорта более дешевого газа выше геополитических интересов не только Украины, но и Польши, напрашивается сам по себе», — заключает Белецкий.

Еще по теме
МИД России потребовал от Великобритании прекратить провокации
Главком ВМС Германии назвал Крым российским и ушел в отставку
Москву обвинили в планах посадить в Киеве пророссийские власти
МИД России обвинил Запад в токсичности
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
ТЦ загорелся в Новосибирске
СК составил фоторобот убийцы омской семьи
Власти Забайкалья выплатят деньги семье погибшей от собак девочки
Штормовое предупреждение объявили в Норильске
Самое популярное
Россиянка во время крещенских купаний утонула в проруби
Авторы мультика «Маша и Медведь» признались в сексуальной «пасхалке»
Игрок прошел Sekiro: Shadows Die Twice вслепую
Байден пообещал России катастрофу
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Крещенские купания в центре России. ФОТО
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Шутка Путина навела ужас на делегацию НАТО
31
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
27
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
25
Лавров призвал Запад подумать «по‑взрослому»
24
Путин присвоил главе «Газпрома» звание Героя Труда
Sibnet.Ru