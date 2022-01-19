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Песков ответил, крещеные ли внуки Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Информация о том, крещеные ли внуки президента России Владимира Путин, — личное пространство главы государства, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Я не знаю. Это личное пространство президента. У меня нет ни полномочий, ни намерения в это личное пространство вторгаться», — цитирует РИА Новости ответ Песков на соответствующий вопрос.

На вопрос, крещеные ли супруга самого Пескова Татьяна Навка и его дочь, он ответил утвердительно.

«Да. Хотя это тоже мое личное пространство», — сказал Песков.

У Путина двое внуков, он рассказал о них в 2017 году в ходе прямой линии. Президент отметил, что его дети и внуки живут в России.

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