НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде

Источник:
ТАСС
350 5
Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, отказалась от этой должности по личным обстоятельствам, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — уточнили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве России.

По словам Поклонской, она не планирует вступать в должность. «Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала она.

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года. О том, что она займет этот пост, стало известно в конце августа 2021 года.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о выдаче Натальи Поклонской. Украинские власти обвиняют ее в государственной измене.

Еще по теме
Песков ответил, крещеные ли внуки Путина
Медведев заявил о проблемах с учетом мигрантов в России
Путин онлайн напутствует спортсменов на Олимпиаду
Лаврова насмешили новые угрозы США
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
МЧС назвало число окунувшихся в купели новосибирцев
Школьник в Новосибирске попал в больницу из-за электронной сигареты
Новосибирские химики назвали крещенскую воду обычной
Шахта «Листвяжная» добыла угля больше положенного
Самое популярное
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
Игра God of War вышла на ПК
Ночной и дневной «Дозоры» с Хабенским покажут на Первом
Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова
Обсуждение (5)
Картина дня
Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде
Песков ответил, крещеные ли внуки Путина
Россия завершила вывод миротворцев из Казахстана
Определены самые популярные модели Lada на Украине
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
48
Генсек НАТО предложил России переговоры
38
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
31
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
30
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
24
Токио назвал Южные Курилы частью Японии
Sibnet.Ru