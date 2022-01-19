Поклонская отказалась от должности посла в Кабо‑Верде

Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, отказалась от этой должности по личным обстоятельствам, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«У Натальи Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится по этим причинам», — уточнили ТАСС во внешнеполитическом ведомстве России.

По словам Поклонской, она не планирует вступать в должность. «Изменились личные обстоятельства. <…> Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала она.

Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую послом России в Кабо-Верде в октябре 2021 года. О том, что она займет этот пост, стало известно в конце августа 2021 года.

Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о выдаче Натальи Поклонской. Украинские власти обвиняют ее в государственной измене.