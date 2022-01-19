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МЧС назвало число окунувшихся в купели новосибирцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Более 8 тысяч новосибирцев приняли участие в крещенских купаниях, мероприятия еще не завершены, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

В Новосибирской области открыты 33 купели, четыре из них — в Новосибирске. К 14 часам по местному времени 19 января в Новосибирской области в проруби окунулись более 8 тысяч человек.

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Информации о происшествиях в экстренные службы не поступало. Обстановку у прорубей контролируют 460 человек, из них — 120 специалистов МЧС и 160 единиц техники.

Крещенские купания в Новосибирской области традиционно начались в полночь 19 января и будут продолжаться также до ночи.

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