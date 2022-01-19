Названы самые популярные фильмы в Wink за 2021 год

Пользователи видеосервиса Wink чаще всего в 2021 году смотрели комедию «Батя», а также детские мультсериалы, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Пользователи Wink в 2021 году всего просмотрели 1,2 миллиарда часов, это художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра.

Видеосервис серьезно укрепил свои позиции как провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом.

Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), она уверенно обошла все голливудские блокбастеры. На втором и третьем местах мультфильмы «Душа», «Райя и последний дракон».

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Также в топ-20 попали мультфильмы, среди которых российские анимационные ленты: «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало».

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории.

Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь», из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» и «Грузовичок Лева».

Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (18+).