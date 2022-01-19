НАВЕРХ
#Интернет #Wink #Мобильная связь #Лицей

Названы самые популярные фильмы в Wink за 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
157 0
кадр из фильма
кадр из фильма "Батя"
Фото: © Ростелеком

Пользователи видеосервиса Wink чаще всего в 2021 году смотрели комедию «Батя», а также детские мультсериалы, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Пользователи Wink в 2021 году всего просмотрели 1,2 миллиарда часов, это художественные и анимационные фильмы, сериалы, документальные картины, концерты и другой контент из коллекции онлайн-кинотеатра.

Видеосервис серьезно укрепил свои позиции как провайдера впечатлений: продолжительность просмотров выросла в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом. 

Самым народным фильмом по итогам года стала российская комедия «Батя» (16+), она уверенно обошла все голливудские блокбастеры. На втором и третьем местах мультфильмы «Душа», «Райя и последний дракон».

##Wink
Как управлять подписками Wink

Также в топ-20 попали мультфильмы, среди которых российские анимационные ленты: «Фиксики: Большой секрет» и «Смешарики. Начало».

Аналогичные тренды можно проследить в топ-20 просмотров по эпизодам сериалов, здесь российский контент вне конкуренции — как для детской, так и взрослой аудитории. 

Однозначный лидер — любимый российский мультсериал «Маша и Медведь», из которого в 2021 году больше всего смотрели серии пятого сезона. Также высокий интерес у аудитории вызвали эпизоды анимационных сериалов «Три кота» и «Грузовичок Лева».

Из предложений для зрителей постарше лидировали первые эпизоды «Кухни» (16+), «Трудных подростков» (18+) и начало ретродетектива «За час до рассвета» (18+).

Еще по теме
Новый телеканал с сериалами появился в сервисе Wink
Wink составил рейтинг самых «новогодних» фильмов Сибири
Документальный сериал «Нулевые» от Минаева выйдет в Wink
Фильм про Бодрова «Нас других не будет» вышел в Wink
смотреть все
Новости #Wink
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
info.sibnet.ru
ТЕМА ДНЯ
Комбо-тариф от Ростелекома: как выгодно объединить услуги
«Технологии выгоды» и «Технологии выгоды+» — это тарифы-конструкторы, в которых можно комбинировать только реально необходимые цифровые услуги
Смартфон на зарядке
#Оборудование
Правильная зарядка: как продлить жизнь смартфону
Простые правила по зарядке смартфонов, которые повысят их автономность
 info.sibnet.ru
#Камеры
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Что следует учитывать при выборе комплекса видеонаблюдения, какие технические характеристики камеры важны и есть ли риски нарушить закон при ее установке?
 info.sibnet.ru
#Wink
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
В рамках акции «Четвертый фильм в подарок» пользователи получат сертификат на бесплатное кино после просмотра трех фильмов или сериалов
Все статьи
Обсуждение (0)
Актуальные
обзоры
15 января
Правильная зарядка: как продлить жизнь смартфону
6 января
Почему не стоит сохранять пароли в браузерах
23 декабря
Главные причины, почему Wi-Fi работает с перебоями
18 декабря
Под присмотром: как работает домашнее видеонаблюдение Ростелекома
 Смотреть все