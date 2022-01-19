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Школьник в Новосибирске попал в больницу из-за электронной сигареты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Школьник в Первомайском районе Новосибирска попал в больницу после курения электронной сигареты, сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, 11-летнему мальчику стало плохо в понедельник на остановке «улица Одоевского» после того как он покурил электронную сигарету.

Очевидцы вызвали «скорую», ребенка увезли в больницу. Сейчас он уже лечится дома.

По факту ЧП организована доследственная проверка. Сигарета изъята, по ее жидкости назначена химическая экспертиза.

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