Школьник в Новосибирске попал в больницу из-за электронной сигареты

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Школьник в Первомайском районе Новосибирска попал в больницу после курения электронной сигареты, сообщило в среду СУ СКР по Новосибирской области.
По данным следствия, 11-летнему мальчику стало плохо в понедельник на остановке «улица Одоевского» после того как он покурил электронную сигарету.
Очевидцы вызвали «скорую», ребенка увезли в больницу. Сейчас он уже лечится дома.
По факту ЧП организована доследственная проверка. Сигарета изъята, по ее жидкости назначена химическая экспертиза.
west_nikМаксимыч, по ходу ты на полставки в НАТО прислуживаешь. Сколько платят, если ты уже секреты выдаёшь?
лачиновТо есть базы нужны не для защиты от "возможной агрессии", а для того чтобы ловчее землицу отжимать. Чтой...
UynachalnicaНу а чо удивляться, импортные составляющие, передовые зарубежные технологии, и фас тоже ведь не на Родине...
ponhik78Откровенно популистский закон! Принятый на эмоциях, людьми в массе без юридического образования. Нужно...